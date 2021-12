Recherche: ASSISTANT COMMERCIAL - (H/F)

Mieux nous connaître. La centrale d'achat SCAPALSACE, située à Colmar (68000) approvisionne plus d'une centaine de points de vente E.

eclerc répartis sur le grand Est de la France.

otre entreprise emploie plus de 450 salariés.

escriptif de l'offre. Nous recherchons un Assistant Commercial (H/F).

attaché(e) au Chef de Marché, vous serez amené(e) à :Préparer, suivre et gérer les dossiers fournisseurs. Assurer le suivi administratif (envoi des contrats, suivi des documents légaux, etc.

Gérer les plannings de rendez-vous avec les fournisseurs. Gérer les plannings de rendez-vous des adhérents. Gérer les appels entrants du service. Profil recherchéTitulaire d'un Bac + 2/+3 dans le domaine de la gestion ou du commerce, vous possédez un bon relationnel et avez le sens du service.

ous êtes également reconnu pour votre rigueur, votre organisation ainsi que votre adaptabilité.

oste basé à Colmar en CDI sur 36,75 heures / semaine.

Jeune diplômé accepté

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6743588

