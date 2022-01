Nous recherchons pour notre client basé sur le secteur de Ungersheim un Assistant/e commercial/e.

A ce poste, vous assurez le soutien du commercial itinérant auprès des clients et traiter leurs demandes

Principales missions :

- Traiter les commandes clients (réception, étude de faisabilité, saisie informatique, vérification des prix et des stocks)

- Etablir les devis et faire le suivi

- Ouvrir et traiter les dossiers réclamations

- Gérer les appels téléphoniques pour son secteur

- Optimiser les chargements par la recherche de complément de camion et/ou compléments de commandes

- Assurer le classement et l'archivage des commandes et bons de livraison

- Intervenir auprès des services internes pour maintenir une qualité de service performante aux clients

- S'assurer de la facturation dans les délais

Connaissance SAP impérative

Aisance téléphonique

35h / semaine - 8h/12h- 14h/17h ou 38h avec RTT (à préciser)

Rémunération : 2000€ x 13 mois + prime assiduité de 5%

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126XHDX