Nous recherchons pour notre client sur le secteur de Mulhouse, un Assistant Commercial (H/F). Vous avez pour missions : - La création et mise à jours des fiches produits, - L'élaboration et la mise à jour de supports commerciaux, - Le suivi administratif des dossiers commerciaux, - La participation à l'élaboration des propositions commerciales, - Les réponses aux demandes de tarifs, - Diverses missions administratives selon les besoins du service. Poste en vue d'embauche, à pourvoir dès maintenant. 35h/semaine, du lundi au vendredi. Rémunération 1800€ brut + 13ème mois + Tickets restaurants.

Profil recherché

Titulaire d'un Bac à Bac+2 en Assistanat, vous possédez au minimum 3 ans d'expérience sur un poste similaire.



Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques notamment d'Excel et des connaissances de SAP seraient un plus.



Organisé, polyvalent et efficace, vous possédez un excellent relationnel.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-ktpvpydi14.html