Au sein d'une équipe ADV internationale, vous êtes apte à gérer un secteur assez vaste et êtes amené à vous occuper d'une clientèle diverse telle que des petits magasins détaillants, des grossistes et de GSS. Votre mission est d'être garant du process dans son intégralité, c'est-à-dire de la gestion d'un carnet de commandes Italie, avec les relances jusqu'à la résolution de litiges et des réclamations. Réelle in...

De formation minimum Bac +2 de type BTS ou DUT dans le domaine du commerce, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans l'assistanat commercial, notamment dans un secteur à large gamme de produits et/ou renouvellement. Vous parlez couramment l'italien (C1,C2) et maîtrisez des outils informatiques tels que le Pack office, internet et des logiciels de traitement de commandes. Dynamique et proactif, vous appréciez travailler avec différentes parties prenantes et savez gérer vos priorités. La polyvalence et l'esprit d'équipe sont des atouts essentiels pour réussir dans cette fonction.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5972883