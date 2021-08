Description de l'entrepriseSofitex Experts Mulhouse Spécialiste dans la délégation et le recrutement d'experts, le réseau Sofitex exerce ses activités depuis plus de 25 ans et se positionne actuellement comme l'un des principaux acteurs transfrontaliers. Sofitex Experts propose aux candidats un suivi de carrière personnalisé selon l'évolution de leurs aspirations individuelles. Sofitex Experts fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Profil recherchéDe formation supérieure en Commerce International / Secrétariat, vous possédez au minimum 2-3 ans d'expérience sur un poste similaire, obligatoirement acquises dans un milieu industriel. A l'aise avec les outils informatiques, vous possédez un niveau courant en anglais et en allemand, ainsi que d'excellentes qualités rédactionnelles. Autonome, organisé et doté d'un excellent relationnel, vous savez travailler en équipe.

