Nous recherchons pour notre partenaire, enseigne dans le domaine du tourisme, un Assistant Commercial Trilingue à mi-temps H/F.

Missions :

- Gestion du planning et des réservations (individuelles et groupes)

- Développement des réservations de groupe via de la prospection téléphonique (fichier fourni)

- Gestion du standard téléphonique (2 lignes)

- Travaux courants de secrétariat

Profil :

- Vous possédez de l'expérience sur un poste similaire

- Vous parlez couramment Anglais et Allemand

Compétences requises :

- Vous avez un bon relationnel et le sens du contact client

- Vous êtes rigoureux et organisé

Informations complémentaires :

- Poste à temps partiel (20h semaine)

- Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 13h

- Lieu de mission : Colmar

- Poste en CDI

- Rémunération : Entre 10,25€/h et 13€/h brut selon votre profil + commissions sur les réservations de groupe (1,50€/réservation)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0579603