Nous recherchons pour notre client dans le domaine de l'aménagement d'intérieur sur Rixheim, un Assistant Communication (H/F).



Vous avez pour missions :



- La conception de supports print et digitaux,

- La rédaction de contenus,

- L'animation des réseaux sociaux,

- L'animation des sites internet,

- La mise en place de campagnes d'emailing,

- La mise à jour et le suivi des données de l'outil extranet de la société.



CDD de 1 an à mi-temps (17.5h/semaine).

Ou

Contrat d'alternance de 12 mois.

Poste à pourvoir dès que possible.