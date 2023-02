Nous recherchons pour notre client sur Rixheim, un Assistant comptable (H/F).



Vous avez pour missions :



- La facturation,

- Le contrôle et la saisie de données informatiques,

- Le lancement et le suivi de procédures informatiques,

- Le traitement des appels téléphoniques et mails liés à la facturation.



Mission longue durée à pourvoir dès maintenant.

35h du lundi au vendredi (8h30-12h / 13h-16h30).

Rémunération 1850€ brut.