ASSISTANT DE GESTION / ASSISTANT COMPTABLE H/F Sous la responsabilité de la responsable administratif et comptable, vos missions se répartissent en 2 principaux domaines : 1) Gestion administrative et comptable (80% du temps de travail) : - Gérer les tâches administratives de l'entreprise (courriers, ect ) ; - Réaliser la saisie comptable, la TVA mensuelle, EBP encaissement / décaissement / gestion APL ; - Effectuer les devis / les facturations clients ; - Suivre les règlements Clients / Fournisseurs ; - Préparer les déclarations de fins d'année (2072 déclaration SCI) et AG annuelles constatation de comptes ; - Tenir le standard téléphonique de l'entreprise. 2) Gestion locative (20% du temps de travail) - Effectuer le suivi locataire : entrée, sortie, mise en location, suivi des petits travaux de rafraîchissement, doléances locataires, relance impayées, régularisation des charges annuelles ; Poste à pourvoir rapidement, en CDI. Salaire négociable en fonction de votre expertise.



Profil recherché :

De formation BAC à BAC+3 orientation Assistanat de Gestion ou Comptabilité, vous avez une expérience similaire en préparation comptable idéalement acquise dans le secteur de la gestion locative. Vous bénéficiez d'un excellent relationnel gage de fidélisation et personnalisation dans vos échanges clients. Vous vous démarquez naturellement par votre spontanéité et votre dynamisme. Des connaissances en logiciel type EBP COMPTA, CIEL COMPTA, ICI PROMOTION ou similaire sont demandées. Vous maîtrisez le Pack Office. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126GYVJ