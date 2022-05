Nous recherchons pour notre client dans l'industrie sur le secteur de Colmar, un Assistant Comptable (H/F).



Au sein du service comptabilité fournisseurs, vous avez pour missions :



- La gestion des factures et du courrier du service,

- Le traitement des relances,

- Le suivi et la justification des comptes,

- La gestion des échanges avec les clients internes et externes,

- L'élaboration de divers travaux d'arrêtés,

- La préparation de documents comptables, pour les auditeurs et les contrôles internes,

- La mise à jour des procédures.



Mission à pourvoir dès maintenant jusqu'au 31/12/22.

39h du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil.