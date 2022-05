Nous recherchons pour notre client dans le transport sur Mulhouse, un Assistant Comptable (H/F).



Vous avez pour missions :



- La gestion des domiciliations bancaires,

- Le traitement des avis de virement des clients,

- La préparation et le suivi des éléments pour les bilans comptables et financiers,

- La préparation de dossiers et documents comptables,

- La gestion du courrier du service,

- Le classement et l'archivage.



CDI à pourvoir dès maintenant.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil.