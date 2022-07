Nous recherchons pour notre client dans le transport sur Rixheim, un Assistant Comptable (H/F).



Vous avez pour missions :



- La saisie des factures clients,

- Le suivi des règlements et les relances,

- Le contrôle et le lettrage des comptes,

- Les rapprochements bancaires et écritures de banque,

- Diverses missions administratives et comptables selon les besoins du service.



Mission de 6 mois.

Poste à pourvoir dès maintenant.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération 1900€ brut.