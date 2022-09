Nous recherchons pour notre client basé à Mulhouse, un Assistant Comptable (H/F).



Vous avez pour missions :



- Le contrôle et la saisie des factures fournisseurs,

- Le suivi de l’échéancier et les paiements,

- La gestion des litiges et des relances,

- Le contrôle et le lettrage des comptes,

- La gestion des commandes, BL et factures,

- L'accueil téléphonique,

- Le traitement du courrier.



Missions de 4 mois à pourvoir dès maintenant, possibilité de renouvellement selon l'activité.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération 1900€ brut.