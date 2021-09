Description du poste :

Notre sympathique agence de Colmar, spécialisée dans les métiers des travaux en hauteur cherche à renforcer son équipe, en intégrant une personne à temps complet, ayant goût du travail bien fait et aimant la diversité des missions.



Vos principales missions consisteront à participer à :



- à la gestion administrative du personnel intérimaire : création des dossiers intérimaires, vérification des titres de séjours, suivi des missions intérimaires, gestion des visites médicales, participation à l'établissement des contrats et des payes.



- l'accueil téléphonique de l'agence



- au recrutement des salariés intérimaires



- à la fidélisation des clients et des salariés intérimaires

Description du profil :

De nature joviale et avenante, vous savez prioriser les actions à mener. Vous êtes multitâches et aimez les activités dynamiques. Vous vous démarquez par vos capacités d'organisation et de rigueur.



Vous avez déjà une expérience dans la gestion administrative du personnel dans le travail temporaire. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.



Nous serions heureux de vous présenter notre entreprise et d'apprendre à vous connaître, alors envoyez-moi votre candidature !

Date de début prévue : 04/10/2021

