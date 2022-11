Nous recherchons pour notre client, entreprise de construction sur Mulhouse, un Assistant de Conducteur de Travaux (H/F)



Sous la responsabilité d'un conducteur de travaux, vous avez pour missions :



- La gestion des devis, des commandes et de la facturation,

- La gestion des fournisseurs (sourcing, négociations, commandes...),

- Le suivi des budgets,

- Le suivi des délais et plannings des chantiers,

- La constitution, mise à jour et transmission de dossiers,

- L'élaboration et la transmission de courriers,

- Diverses missions administratives selon les besoins du conducteur de travaux.



CDI à pourvoir dès maintenant.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil.