Nous recherchons pour notre client distributeur de matériel médical sur le secteur de Morschwiller, un Assistant de Direction Bil. Anglais (H/F).



Vous avez pour missions :



- La gestion de l'agenda du Directeur,

- Le traitement de courrier et de mails,

- L'élaboration de divers supports (courrier, compte-rendu, tableaux etc...),

- L'organisation de réunions et déplacements,

- La mise à jour d'indicateurs,

- Diverses missions administratives selon les besoins du Directeur et des services.



CDD de 9 mois à pourvoir dès maintenant.

37h du lundi au vendredi.

2100 à 2400€ brut + Tickets restaurants.