Vous êtes à la recherche d'un nouveau poste dans une entreprise dynamique et en plein développement, ce poste est pour vous! Nous recherchons pour notre client, entreprise basée à Illzach (68): un assistant de direction commerciale H/F. Vous serez chargé d'assister la directrice commerciale de la société dans son opérationnel quotidien. Vous assurez des tâches de secrétariat courant bilingue (français, allemand): - saisie, rédaction et/ou traductions de courriers, emails,contrats de partenariat clients - préparation de présentations pour les réunions sous Powerpoint et compte rendus - constitution de reporting en langue allemande Vous contribuez au suivi de l'activité de la force de vente sur le plan administratif. Vous organisez et réservez les déplacements, séminaires et visites clients.

