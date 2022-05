Afin de remplacer une salariée partant en congé de maternité recrute, pour sa Direction des RH et son Département Infrastructures, un( e) Assistant(e ) de Direction. Le poste est à pourvoir au plus tôt.

Rattaché(e) à la Directrice, vous assurerez la gestion administrative des dossiers traités au sein de la Direction.

A ce titre, vous interviendrez sur les missions suivantes :

Gestion administrative RH : classement de documents (contrats, entretien,...)

Préparer et mettre en forme les documents et dossiers spécifiques (Tableau de suivi, Tri et archivage,...)

La gestion administrative du parc automobile des deux entités, sous la direction du Responsable infrastructure

(relation avec ARVAL, documents administratifs, gestion administrative des accidents, les contraventions, Gestion

des télépass,...)

Communication interne: Rédiger les documents de communication interne et les mettre en forme

Back-up de l'accueil en cas d'absence de l'hôtesse (gestion des visiteurs, gestion du courrier, accueil téléphonique,...)

