Nous recherchons pour notre client, entreprise spécialisée en dispositifs médicaux sur le secteur de Morschwiller, un Assistant de Direction (H/F).



Vous avez pour missions :



- Le suivi des études menées concernant les produits commercialisés,

- La création, mise à jour et impression de document et dossier,

- La création de base de données, la réception, le contrôle et la saisie de données informatiques,

- La création et mise en place de fichier de suivi,

- La création des fiches fournisseurs et la gestion des relations avec ceux-ci,

- La saisie et le suivi des commandes,

- Le contrôle de facture, la mise à jour et le suivi de budget,

- Le suivi des contrats prestataires et l'optimisation du fonctionnement entre les départements,

- La rédaction de documents qualité,

- Diverses missions administratives selon les besoins du service (traduction, rédaction de courrier, classement etc...).



CDD de 8 mois à pourvoir dès maintenant.

Temps plein du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + Tickets restaurants, mutuelle, prévoyance et épargne salariale.