Votre missionDans le cadre d'un départ en retraite, nous recrutons pour l'un de nos clients, leader sur un secteur de niche, un assistant de direction H/F.Vos missions :Vous êtes l'interface avec les clients et les différents services de la sociétéVous préparez les éléments comptables en lien avec un cabinet externeVous effectuez la facturation des commandes, le suivi des paiements et les relancesVous gérez les dossiers bancaires et d'assuranceVous avez un rôle clé dans la société, ce qui nécessite une certaine confidentialitéVotre profilVous êtes titulaire d'une formation Bac+2 en assistanat de direction ou de gestion et possédez une expérience d'au moins 5 ans en tant qu'assistant de direction.Votre bon relationnel est reconnu, tant au téléphone qu'en face à face avec des clients ou des collaborateurs.Vous savez vous adapter et gérer les priorités.Vous êtes à l'aise avec le pack office et SAGE.Vous maitrisez la langue anglaise et idéalement l'allemand.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4783845