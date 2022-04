Nous recherchons pour notre client situé au cœur de Mulhouse, un Assistant de Gestion (H/F).



Vous avez pour missions :



Gestion administrative

- L'accueil physique et téléphonique,

- L'établissement et le suivi des contrats clients,

- La planification de rendez-vous,

- La facturation clients,

- La gestion de dossiers et documents administratifs.



Gestion comptable

- Le contrôle et l'enregistrement des factures,

- Le suivi, l'enregistrement des règlements clients, les relances et la mise en contentieux,

- Les paiements fournisseurs.



Poste en vue d'embauche, à pourvoir dès maintenant.

35h : 8h-12h / 14h-17h du lundi au vendredi, horaires fixes.

Rémunération 1800 à 2000€ brut, selon profil.

Place de stationnement.

Profil recherché