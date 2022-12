Nous recherchons pour notre client dans l'immobilier sur Mulhouse un Assistant de gestion (H/F).



Vous avez pour missions :



- La participation à l'élaboration des décomptes de charges annuels,

- La gestion des réclamations locataires en lien avec les décomptes (accueil physique et téléphonique, rédaction de courrier etc.),

- Le contrôle et la saisie de données destinées à l'établissement de relevés,

- L'analyse de données et la production de statistiques,

- La préparation de réunions (organisation, préparation des supports et rédaction de compte-rendu),

- Diverses missions administratives selon les besoins du responsable.



CDI à pourvoir à partir du 03/01/23.

Temps plein du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + 13ème mois et avantages.