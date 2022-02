La Caisse d'Allocations Familiales du Haut-Rhin recrute pour son service Action Sociale, 1 Assistant de service social en CDD Surcharge H/F (contrat renouvelable)

Poste à pourvoir à temps plein, 39h00, sur le Sud du Département : communautés de communes Sud Alsace Largue, Sundgau et Saint Louis agglo. Le travailleur social accueille des familles dans des permanences à Altkirch, Huningue et Sierentz, ainsi qu'au siège de la Caf de Mulhouse. Des déplacements sont à prévoir sur ces secteurs.

Dans le cadre de la démarche d'offre globale de service, mission de promouvoir le travail social de la branche Famille et d'accompagner les familles avec enfants concernées par un événement fragilisant :

- accès aux droits des bénéficiaires de prestations familiales

- développement des offres de service à destination des familles confrontées à des changements familiaux (logement, habitat, séparation, deuil, première naissance ) : entretiens individuels et collectifs

- participation aux actions partenariales en réseau

Le service est composé de 12 travailleurs sociaux et 7 chargés de conseil et développement, rattachés au même manager et ayant vocation à travailler ensemble sur les territoires.

- Connaissance des dispositifs d'aides sociales

- Maîtrise des outils bureautiques (excel, word)

- Permis de conduire exigé

Lieu de travail : Mulhouse et ses environs pour assurer les permanences et déplacements sur le territoire.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128QDRP