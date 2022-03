Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable.

Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de 5400 magasins, des services et une offre digitale enrichis, une coopération renforcée avec les acteurs du monde agricole, de la chaîne alimentaire, de la Tech.

Et des collaborateurs passionnés, qui s'engagent, challengent leur métier et grandissent ensemble pour réussir la transition alimentaire pour tous.

Pour porter l'ambition du Groupe, Carrefour fait évoluer son format de magasin historique : l'Hypermarché. Avec ses espaces toujours plus adaptés aux besoins des clients et ses 80000 références de produits alimentaires et non alimentaires, c'est un environnement innovant, convivial et familial, où tous les budgets se retrouvent.

Carrefour recherche pour son hypermarché un(e) :

Assistant de vente drive (H/F)

Votre profil :

- Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement dynamique.

- Vous avez le goût du commerce

- Une expérience similaire sur un poste de drive est demandée

Vos missions :

- Préparer et conditionner les commandes des clients

- Accueillir le client et charger son coffre

- Etre garant de la qualité et de la fraicheur maximum des produits livrés

- Se conformer aux normes d'hygiène, de traçabilité, sanitaires et aux procédures de sécurité.

- Traiter rapidement les commandes client, grâce à son Terminal Radio, selon le dispatching et les consignes données par son/sa hiérarchique

- Préparer son chariot dans le respect des bonnes pratiques pour en garantir la qualité (packaging non détérioré, mise en glacière des produits surgelés,.

Les avantages Carrefour :

- Une rémunération sur 13,5 mois, après un an d'ancienneté

- Intéressement + participation

- Mutuelle/prévoyance

- Offres CE

- 6 semaines de Congés Payés

- 10 % de remise sur achat

La santé de nos équipes et de nos clients est notre priorité absolue.

Plusieurs mesures ont été mises en place au sein de nos magasins, renforcer les opérations de nettoyage, réduire les contacts et protéger nos ollaborateurs.

Parmi celles-ci, nous fournissons à nos équipes des gants, des masques,

des visières pour les casquettes et mettons à leur disposition du gel hydroalcoolique.

Retrouvez les témoignages de nos collaborateurs qui vous parlent de leur métier sur notre site.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0163982