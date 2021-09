L'appel médical recherche activement pour le compte d'un cabinet dentaire à Mulhouse, un(e) Assistant(e) dentaire diplômé(e).

Pour compléter son équipe Cabinet dentaire recherche un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e).

Activités :

Accueillir le patient et veiller à son confort,

Préparer les dispositifs médicaux et le petit appareillage nécessaire à la délivrance des soins,

Participer aux actes de soins dans le cadre de la responsabilité du professionnel de santé,

Assurer l'hygiène, la stérilisation des appareils,

Assurer la gestion administrative et logistique du cabinet dentaire (Prises de RDV, commandes, stocks, facturation),

Connaître les techniques de manipulation et de soins,

Maîtrise des normes, des règles d'hygiène, des protocoles et des outils mis à disposition,

Connaître la nomenclature des actes,

Savoir conseiller les patients en matière de prévention,

Le poste est à pourvoir dès Septembre 2021, sur une base d'un 39h, du lundi au vendredi en contrat à durée indéterminée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119VGMX