Responsabilités et missions :

-Réception des dossiers d'appel d'offres.

- Participation au montage du dossier d'appels d'offres : édition des documents administratifs, transmission des dossiers, mise à jour et envoi des réponses.

- Mise à jour des tableaux de bord

- Edition et envoi de devis

- Organiser les déplacements

Qualifications et compétences :

- Maîtrise du pack office (Word,Excel,Outlook)

- Aisance rédactionnelle Démarrage dès que possible. Au-delà de votre expérience c'est votre bon-sens et votre réactivité qui seront vos plus grands atouts.

Autonome et réactif/ve, vous soignez vos rendus dans les moindres détails. Ouvert, vous savez travailler en équipe

