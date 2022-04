L'Écomusée d'Alsace est à la recherche d'un(e) assistant(e) administratif et pédagogique. Vous assurerez diverses tâches administratives : réalisation des devis, actualisation des données de suivi d’activité… Accueillerez et renseignez les groupes (scolaires et périscolaires) et faciliterez leur visite du site. Vous réaliserez la promotion de l’offre de prestation auprès des classes et des structures périscolaires, effectuerez le suivi pédagogique et administratif des actions mises en œuvre au centre pédagogique. Vous suivrez l’état des stocks, identifierez les besoins en approvisionnement et établirez les commandes nécessaires au bon fonctionnement des séjours et des ateliers pédagogiques.

https://www.ecomusee.alsace/wp-content/uploads/2022/04/offre-assistantadministratifpedagogique-2022.pdf