Vos principales missions seront :

- Assurer la relation avec les fournisseurs et le suivi administratif

- Assurer les échanges avec les transitaires.

- Interagir avec les différents services de l'entreprise (Qualité, Comptabilité, Logistique, Commercial ).

- Mettre à jour les données fournisseurs, produits et emballages

- Assurer la gestion administrative du service achats : traitement des devis, demande d'échantillons, référencements clients..

- Gérer les commandes fournisseurs et approvisionnements de produits depuis la création des produits jusqu'à la livraison.

- Assurer la mise en place des produits au Showroom.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125WLCV