Vos principales missions :

Vous serez en lien direct avec les différents acteurs de l'entreprise à travers la gestion du standard téléphonique.

Vous vous occuperez de la partie administrative des entrées de matières premières sur le site et de la collecte, dans le respect des normes et des procédures en vigueur.

Vous mettrez à jour quotidiennement les divers outils de suivi, et saisirez toutes les données concernant les transferts de marchandises.

Vous pourrez notamment être en charge de l'administration des ventes à travers l'accueil et l'administratif camions, des factures (clients / fournisseurs), du traitement des achats de matières premières, des encaissements clients et des relances (clients / fournisseurs)...

PROFIL :

Vous possédez un Bac +2 minimum en secrétariat, gestion ou comptabilité.

Vous avez 5 ans d'expériences sur un poste similaire et avez suivi une formation comptable de préférence. Vous êtes à l'aise sur Excel, et la connaissance de JDE serait un plus.

Des bases en comptabilité, une expérience en industrie et du relationnel avec des transporteurs serait un plus.

Vous faites preuve de polyvalence, de rigueur et de discrétion.

Travail en équipe.

Horaires de journée

Salaire mensuel selon profil : 1800-2300€

Vous possédez de bonnes notions d'Allemand et d'Anglais

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1351262