Nous recherchons pour notre client basé à Hésingue (68), un assistant approvisionnement / achats.Vos missions : · Traiter les demandes d'achats provenant des différents services/ateliers ;· Analyser les niveaux de stock et proposer le réapprovisionnement nécessaire en fonction des stocks mini, des conditionnements commerciales et des regroupements pour frais de port ;· Contacter les fournisseurs pour obtenir les informations nécessaires (caractéristiques des produits, tarifs, délais de livraison, conditions de vente...) ;· Relancer les fournisseurs : suivre, contrôler et enregistrer les confirmations de commande ;· Suivre les livraisons ;· Réaliser la mise à jour de la base fournisseurs dans le système informatique (prix, délais de livraison, description produit) ;· Rechercher les fournisseurs pour les achats généraux ;· S'impliquer dans la stratégie d'amélioration continue de l'entreprise.

