Vous êtes à la recherche d'un nouveau poste dans une entreprise dynamique et en plein développement, ce poste est pour vous! Nous recherchons pour notre client, entreprise basée à Saint-Louis (68): un assistant approvisionnement H/F. L'assistant sera principalement occupé à des tâches liées à l'approvisionnement (90 %), les achats ne représenteront que (10 %) de son temps de travail. Principales tâches de l'assistant approvisionnement / achats : traiter les demandes d'achats provenant des différents services et ateliers, déclencher les bons de commande ; analyser les niveaux de stock et proposer le réapprovisionnement nécessaire ; contacter les fournisseurs pour obtenir les informations nécessaires (caractéristiques des produits, tarifs, délais de livraison...) ; saisir les commandes fournisseurs ; suivre les livraisons ; rechercher et recevoir les fournisseurs pour les produits consommables et le petit équipement, consulter les fournisseurs sur les prix.

