Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Mulhouse 68 Emploi assistant(e) dentaire Mulhouse 68 : Nous recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) en CDI pour l'un de nos clients situé à Mulhouse . Vous intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique et organisée. Vous évoluerez dans un centre moderne avec un équipement dernière génération. Les avantages du poste : - Statut salarié en CDI - Rémunération de 2 000€ à 2 400€ brut - Prévoyance santé, mutuelle - Prise en charge des frais de transports - Centre dernière génération - Coaching et formation continue - Possibilité d'évolution en tant qu'assistante référente/coordinatrice Vos missions : - Assistanat au fauteuil - Stérilisation - Accueil des patients - Gestion des commandes - Préparation des plateaux techniques - Conseil et prévention sur l'hygiène bucco-dentaire Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan de carrière, conditions de travail.) vous permettant ainsi de sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche. Profils recherchés : - Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire - Vous êtes souriant(e) - Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail. Salaire : 2 000 € à 2 400 € brut par mois Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 46 46 - Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire - Vous êtes souriant(e) - Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail. Emploi Assistante dentaire Mulhouse 68 / JoberGroup Nous ciblons pour vous les centres dentaires sur Mulhouse proposant les meilleures conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au 07 80 90 46 46 http://www.jobergroup.com/nos-offres-demploi/statut-salarie/assistante-dentaire/ Mulhouse Diplôme d'assistant(e) dentaire Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) CDI Assistant dentaire

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1374118