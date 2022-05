Missions principales :

L'assistant de formation organise le suivi et le traitement administratif des formations. Il veille au bon fonctionnement quotidien de l'école.

Gestion administrative :

- Accueil du public

- Gestion du standard téléphonique

- Montage de dossier administratifs et pédagogiques

- Rédaction et envois de courriers/ mails

- Suivi des conventions et des états de présence

- Rédaction de contrat d'apprentissage et de professionnalisation

- suivi administratif et financier des formations (suivi des contrats d'apprentissage, liens avec les OPCO,

-accueille les nouveaux apprenants et répond aux demandes d'informations (par email ou par téléphone).

- traite les candidatures d'admission et organise les entretiens d'admissions avec le coordinateur pédagogique.

-scolarité : suivi de la scolarité des étudiants (bulletins, relevés de notes, cartes étudiantes, attestations de scolarité, suivi des absences).

-Utilise au quotidien le logiciel métier GALIA SC FORM

Logistique :

- veille au bon déroulement de toute la logistique de formation : prise en charge et suivi des inscriptions et suivi des dossiers.

-Préparation des documents pédagogiques en lien avec les cours dispensés.

-Gestion des plannings des formateurs,

-Organisation des salles (réservation, préparation)

Management :

-Encadrement fonctionnel d'une équipe administrative (répartition des tâches, gestion de leur planning, vérification de leur travail, etc)

Contraintes liées au poste :

-Peut être amené à travailler les samedis matin,

-Organisme multisites : peut être amené à gérer à distance des dossiers provenant d'un autre site que celui de Mulhouse

Compétences et savoir-être :

- Bonne maîtrise de l'outil informatique et des nouvelles technologies

- Capacités de travail en autonomie

- Esprit d'équipe

- Qualité d'écoute

- Bonnes capacités de communication que ce soit à l'oral ou à l'écrit

- Capacité d'analyse et de synthèse

- Esprit d'initiative

- Créativité

- Création d'outil de travail (tableau de bord, rétro planning )

Diplômes, profil recherché :

Titulaire d'une formation d'un niveau Bac +2 minimum dans le secteur administratif idéalement avec une spécialisation dans le domaine des ressources humaines ou d'une expérience significative dans le secteur de la formation.

Types de diplômes requis :

Niveau bac + 2

- BTS SAM - support à l'action managériale

- BTS CG - comptabilité gestion

- BTS gestion de la PME

Niveau bac + 3

- BUT GEA - gestion des entreprises et des administrations

- BUT CJ - carrières juridiques

- BUT GACO - gestion administrative et commerciale des organisations

- Licence professionnelle métiers de la GRH : formation, compétences et emploi

- Licence professionnelle métiers de la GRH : assistant

Temps de travail :

0.5 ETP

Rémunération : 10200 ?

Type de contrat : CDI

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/132XCDV