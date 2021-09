Vous actualisez les informations commerciales (fiches articles, tarifs, inventaires...)

Vous êtes le garant de la cohérence des mises à jour des bases de données dans les différents outils informatiques et supports internes

Vous informez les équipes des rayons et de la ligne de caisses de tout changement (tarifs, références...)

VOUS POURREZ...

Créer des tableaux de bord et suivre des comparatifs

Contribuer à la tenue des reporting de l'activité

Participer à la création des supports prix internes

Contrat : CDI

Localisation : département 68 VOUS ETES...

- Autonome, organisé et vous savez gérer les priorités

- Rigoureux et vous avez l'esprit de synthèse

- Doté de bonnes qualités relationnelles et vous avez l'esprit d'équipe

- Etes force de proposition

VOUS AIMEZ MANIER LES CHIFFRES... REJOIGNEZ-NOUS !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1386606