Nous recherchons pour notre client sur Mulhouse, un Assistant Juridique (H/F).



Rattaché au Chef de Projets Marchés Publics, vous avez pour missions :



- Le contrôle des éléments et des besoins exprimés,

- La rédaction et publication de documents et dossiers,

- La réception et le traitement des questions des candidats,

- La participation aux éventuelles négociations,

- La préparation et participation aux réunions,

- Le suivi des marchés,

- La rédaction et mise en place de procédures,

- Diverses missions administratives selon les besoins du Chef de Projets.



CDI à pourvoir le 03/01/23.

Temps plein du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + 13ème mois + TR.