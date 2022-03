- Gestion de l'approvisionnement et du stock de machines à reconditionner

- Contrôle des factures fournisseurs (pièces locales)

- Élaboration et suivi les plannings de reconditionnement machines

- Échanges à fréquence hebdomadaire sur les situations des stocks et plans de livraisons avec les clients internationaux

- Reporting mensuel sur les résultats de ventes

- Organisation administrative des expéditions de machines

- Suivi quotidien des activités de production et d'expédition

