LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour son client un Assistant Logistique H/F basé à Mulhouse dans le cadre d'une mission de travail temporaire de 6 mois.

Vous serez amené(e) à :

- Réceptionner les produits (matériels et pièces) et contrôler la conformité de la livraison :

- Assurer le contrôle quantitatif et qualitatif, valider la livraison réceptionnée

- Emettre des réserves lorsque nécessaire et alerter le service Achats en cas de litige

- Manutentionner et ranger le matériel réceptionné aux emplacements indiqués

- Renseigner les outils informatiques de la réception du matériel

- Préparer les commandes :

- Effectuer le prélèvement des produits selon les instructions de préparation de commande et constituer les colis, lots

- Vérifier la conformité des expéditions par rapport aux bordereaux

- Renseigner les outils informatiques du traitement de la commande

- Participer à la bonne organisation des stocks et à des contrôles ponctuels ou aux inventaires hebdomadaires et annuels

- Participer aux débriefings matinaux et aux autres réunions du service

- Nettoyer et ranger la zone de travail

De formation type Bac Pro en Logistique, vous possédez des connaissances et une première expérience sur les domaines ci-dessus.

Idéalement, vous êtes également titulaire des CACES 3 et 5.

Votre aisance relationnelle, votre esprit d'équipe et votre rigueur sont les qualités qui vous feront réussir dans ce poste. Vous maîtrisez impérativement l'outil bureautique, en particulier Excel et avez la capacité à suivre un dossier et à tenir un planning.



Caractéristiques du poste :

- Horaires de journée

- Rémunération sur 13 mois

- Tickets restaurant

- Démarrage dès que possible

