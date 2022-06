Au sein de l’équipe Logistique industrielle et en relation direct avec le Responsable Logistique, vous aurez pour principales missions :

- L’ensemble des opérations utiles au déclenchement des opérations de planification de production et d’approvisionnements dans le respect des délais, de la qualité, des coûts, des engagements éthiques et de la stratégie de l’entreprise.

- La définition des règles d’approvisionnement et du paramétrage de l’ERP

- La relation avec les différents services de l’entreprise, nos fournisseurs et nos sous-traitants pour prendre en compte les contraintes de chacun des acteurs et trouver les consensus pour assurer la disponibilité de nos produits et soutenir les actions de ventes.

- Renseignement de tableaux de bord

- Recherche et négociation avec les fournisseurs.