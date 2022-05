· Le renseignement et la première analyse de tableaux de bord et statistiques liés à l’activité,

· Suivi de projet (ex : packaging)

· La rédaction et relecture de documents divers

Rattaché(e) à au Responsable Marketing Cosmétique, au sein d’une équipe à taille humaine, vous aurez pour mission principale l’assistanat du service marketing dans le traitement des tâches commerciales et administratives.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+ 2 / Bac+3 dans les Domaines : secrétariat / commerce / marketing.

Organisé (e), vous êtes également reconnu(e) pour votre bon relationnel, votre réactivité, adaptabilité, autonomie et votre rigueur.

Vous maîtrisez l’outil informatique (ex : business object ou X3) et savez en extraire les informations afin de renseigner des tableaux de bord. Vous avez de bonnes connaissance en marketing et en anglais.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-xbscmtjx78.html