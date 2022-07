Travaux administratifs et animation des réseaux sociaux de l'entreprise

Présentation et remontée des informations lors des réunions

Profil recherché

Issu(e) d'une formation de type BAC à BAC + 3 dans le domaine de la Communication et Marketing, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.

Vous pratiquez impérativement l' Anglais ou l'Allemand et vous avez une bonne maitrise d'Excel et Indesign, la pratique de Photoshop est un plus.

Notre client vous propose un poste en vue d''embauche, possibilité de démarrage rapide.

