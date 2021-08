Sofitex Experts Mulhouse Spécialiste dans la délégation et le recrutement d'experts, le réseau Sofitex exerce ses activités depuis plus de 25 ans et se positionne actuellement comme l'un des principaux acteurs transfrontaliers.Sofitex Experts propose aux candidats un suivi de carrière personnalisé selon l'évolution de leurs aspirations individuelles.Sofitex Experts fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Le posteNous recherchons pour notre client dans l'immobilier sur Mulhouse, un Assistant RH (H/F).Vous avez pour missions :- La gestion des dossiers administratifs du personnel (salariés, intérimaires et stagiaires),- La gestion de la GPEC,- L'élaboration et la transmission de données et documents RH,- Le traitement des appels et mails du service,- Diverses missions administratives selon les besoins de la RRH et de l'équipe.Mission de 6 mois à pourvoir à partir du 01/09/21.Temps plein du lundi au vendredi.Rémunération : 1750 à 2100€ brut selon profil.

