Nous recherchons pour notre client entreprise industrielle du secteur de Colmar, un Assistant RH (H/F).



Vous avez pour missions :



- La préparation, l'organisation et le suivi des élections professionnelles,

- Le suivi de rétro-planning,

- La rédaction de supports et de procédures,

- La coordination des relations entre les services et les prestataires externes,

- Diverses missions selon les besoins du service.



mission de 3 mois à pourvoir dès maintenant.

39h du lundi au vendredi, rémunération à négocier selon profil.