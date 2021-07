Profil recherché

De formation minimum Bac, vous disposez d'un bon relationnel et vous êtes organisé. Le travail sera effectué en open space. Les réponses clients se font soit par téléphone soit par mail soit par courrier (être à l'aise avec les 3 ). Vous disposez d'une bonne capacité d’expression écrite et orale et capacité d’analyse. Vous maîtrisez les outils informatiques. Vous avez des connaissances des techniques de ventes.

Horaires de journée 8h12-13h17h.

Postuler