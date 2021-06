Description du poste : STEF recrute pour sa filiale STEF TRANSPORT Mulhouse à Burnhaupt-le-Bas (85 salariés), dans le cadre d'un CDI, un ASSISTANT SERVICE CLIENTS H/F

Votre rôle ? Rattaché(e) au service Clients (2 collaborateurs) vous :

- travaillez en collaboration étroite avec les différents services de la filiale (quai, prestation, distribution, expédition.)

- êtes garant du respect des engagements pris auprès de nos clients

- avez en charge le traitement des réclamations clients et la remontée des dysfonctionnements auprès du Responsable SAV

- informez les clients sur le suivi des expéditions ou en cas de litige potentiel et agissez, si besoin, selon ses instructions (mise en place de taxi-colis.), en relation étroite avec les autres agences du réseau STEF

- assurez également le suivi des souffrances (empêchement de livrer, refus.) et minimiser les coûts de non qualité (anomalies, litiges).

Description du profil : Votre profil ?

- A l'aise avec les outils informatiques

- Vous êtes récemment diplômé(e) d'un Bac+2 (Commerce, Administration des ventes, transport / logistique.) ou vous justifiez d'une première expérience similaire (Assistant commercial, Assistant customer service, Télévendeur.).

- Orienté(e) service clients, vous faites preuve d'implication et de réactivité, d'organisation et de rigueur, de disponibilité et de flexibilité.

Vos qualités relationnelles et votre capacité d'adaptation vous permettront de mener à bien vos missions.

- La connaissance de l'univers transport est un vrai plus La différence STEF ?

- Intégrer une équipe / un site à taille humaine, au sein d'un groupe en développement et leader sur son marché, qui offre des perspectives d'évolution

- Travailler au cœur du monde de l'agroalimentaire : un secteur en pleine mutation !

- Intégrer un site qui va connaitre un développement important dès début 2021

- Devenir actionnaire de votre entreprise, comme 10 000 autres de nos collaborateurs

