RESPONSABILITÉS : Vous savez faire preuve d'une écoute attentive ? Diplomate, vous disposez d'un excellent relationnel et vous souhaitez intégrer une entreprise innovante et à l'écoute ? Soyez attentif, ce poste est fait pour vous ! Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise en pleine expansion : un assistant CRM H/F. Vos missions consistent à : - Émettre des offres PDR aux clients - Relancer les offres - Assurer la saisie des commandes ; - Contrôler la cohérence de la commande du client et du financement (sauf LC) ; - Réceptionner les commandes, réaliser les demandes d'acomptes des PDR ; - Effectuer la confirmation des commandes PDR au client dans un délai de 48 heures au plus tard ; - Suivre les commandes PDR au niveau des approvisionnements, délais par le biais de réunions périodiques et tenir informé le client ; (BU PROCESS + LNG) - Coordonner l'interface avec le service Invoicing & Shiping ; - Assurer une communication régulière avec le client afin de le tenir informé des actions en cours - Identifier les risques potentiels avant expédition (non-paiement.) ; - Suivre les dossiers après expédition en cas de problème (blocage douane, refus client . )et prendre contact avec le client pour les régler - Suivre les paiements d'avance et les commissions d'agents ; - Suivi du niveau des impayés du SAV et relancer les clients, mettre des actions correctives en place ; - Support ERP aux Business Center ; - Réaliser le classement des offres et commandes - Réaliser toute sorte de tâches de la gestion courante du service ; - Mise à jour mensuelle des indicateurs commerciaux et de charge du service PROFIL RECHERCHÉ : De formation de type Bac+2 en commerce ou assistanat, vous disposez d'une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire. Organisé, vous êtes curieux et vous faites preuve d'esprit d'équipe, d'enthousiasme et de dynamisme. Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique. Vous avez un bon niveau anglais.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9841469