Recherche: Assistant service client (H/F)

Vous savez faire preuve d'une écoute attentive ? Diplomate, vous disposez d'un excellent relationnel et vous souhaitez intégrer une entreprise innovante et à l'écoute ? Soyez attentif, ce poste est fait pour vous !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise en pleine expansion : un assistant service client H/F.

Vos missions consistent à :

* Émettre des offres aux clients

* Relancer les offres

* Assurer la saisie des commandes ;

* Contrôler la cohérence de la commande du client et du financement ;

* Réceptionner les commandes, réaliser les demandes d'acomptes ;

* Effectuer la confirmation des commandes au client dans un délai de 48 heures au plus tard ;

* Suivre les commandes au niveau des approvisionnements, délais par le biais de réunions périodiques et tenir informé le client ;

* Assurer une communication régulière avec le client afin de le tenir informé des actions en cours

* Identifier les risques potentiels a...

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4758906