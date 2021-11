Description du poste :

Au service de réadaptation fonctionnelle, vous assurez la prise en charge des patients atteints de pathologies neurologiques, orthopédiques et traumatologiques en hospitalisation de jour.

Vous collaborez avec une équipe pluridisciplinaire (médecin, kinésithérapeute, psychologue, psychomotricien,

infirmier, aide-soignant, ) et êtes rattaché à l'équipe du service social composée de 6 professionnels.

Vos missions en réadaptation fonctionnelle:

- vous collaborez avec les équipes médicales, paramédicales et médico-sociales,

- vous accueillez, informez et accompagnez le patient et son entourage,

- vous réalisez des bilans et établissez des objectifs dans le cadre du projet thérapeutique du patient afin de lui permettre une réadaptation sociale et/ou professionnelle.

Profil recherché :

- Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social

- Intérêt pour le champ du handicap

- Forte polyvalence et capacités d'adaptation

- Goût pour le travail en équipe

- Qualités rédactionnelles

