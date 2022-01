L'évolution des besoins des personnes accueillies dans nos établissements (C.H.R.S., Hébergement d'Urgence, etc.) nécessite un engagement à soutenir une évolution institutionnelle des dispositifs de soutien et d'accompagnement. Sous l'autorité de la Direction du Dispositif Inclusion/Habitat, vous contribuerez aux missions du Dispositif dans le cadre des activités inhérentes à sa fonction. Vous intégrerez l'équipe du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale sur Mulhouse en tant que travailleur-euse social-e / CHRS. Le CHRS accueille le public orienté par le SIAO et propose un accompagnement global visant l'accès à un logement de droit commun. Vous êtes garant(e) des missions principales : - Accueillir, évaluer la situation des personnes, en prenant en compte leurs dimensions sociales, éducatives, familiales, sanitaires, économiques, - Proposer, négocier et assurer l'accompagnement social et soutenir les personnes accueillies, - Créer du lien et aider au développement du réseau social et personnel des personnes, - S'assurer de la qualité des prestations lors de l'entrée dans les logements, au cours du séjour et lors de la sortie des dispositifs, - Développer des interventions sociales dans une perspective d'émancipation, de conscientisation et selon une approche de réduction des risques, - Favoriser les initiatives visant à améliorer l'autonomisation dans le logement et le développement des compétences psychosociales, - Assurer l'effectivité de l'accès aux droits sociaux des personnes accompagnées par son action et sa connaissance des dispositifs d'aide, - Favoriser les dynamiques collectives permettant autant que faire se peut de développer l'accès aux droits individuels jusqu'à la défense collective des droits, - Assurer avec réactivité le relais des informations pertinentes entre l'équipe pluridisciplinaire et les partenaires, chaque fois que nécessaire, - Travailler en réseau et en partenariat dans une dynamique territoriale inclusive (partenariat élargi), - Être en capacité de travailler en équipe et savoir rendre compte de son travail à sa hiérarchie. Formation : Vous êtes titulaire du Diplôme d'État d'Assistant-e de Service Social, d'Educateur-trice Spécialisé-e, de Conseiller-ère en Économie Sociale et Familiale. Des connaissances et une expérience dans l'accompagnement social global ou spécifique. Expérience : Débutant ou ayant une expérience dans différents secteurs, notamment celui de l'inclusion sociale.