Notre client est une PME sundgauvienne de 200 personnes, située en plein coeur du Sundgau, à 50 minutes de Belfort et de Mulhouse.Vous serez chargé(e) d'assurer un support multicanal via l'apport de conseils et de solutions techniques à l'ensemble des services internes de l'entreprise et du réseaux de partenaires.

A ce titre, vos tâches seront les suivantes :

- Garantir le suivi informatique des demandes du réseau et assurer la communication des informations avec le terrain,

- Transmettre aux équipes, partenaires et prestataires des consommables et pièces manquantes ou défectueuses,

- Faire remonter les anomalies de produits et process en contractualisant des fiches d'amélioration,

- Être force de proposition, notamment au sujet des supports d'aide technique

Par ailleurs, vous intervenez également en renfort sur le traitement des demandes clients.

Poste à 80% support administratif technique + 20% accompagnement client

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0612437