ASSOCIATION FAMILIALE DE SAINTE CROIX EN PLAINE
L'Association Familiale de Sainte-Croix-En-Plaine vous propose une belle soirée raclette, samedi 15 novembre à 20 heures, Salle Schweitzer ( Mairie). Au programme : fromage, charcuterie, pommes de terre, accompagnements... Ambiance musicale pour finir la soirée en beauté. Réservation obligatoire : 06 52 72 51 01. Places limitées. Tarifs : 15 euros (raclette + un verre de vin ou un soft) de 6 à 12 ans : demi-tarif (raclette + une boisson) gratuit pour les moins de 6 ans
Lieu
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Date
du 15 novembre 2025 à 20h00
au 15 novembre 2025 à 23h00